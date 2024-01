(th) Am Samstag, den 30. Dezember 2023 kam es Im Mainfeld im Stadtteil Niederrad zu einem Balkonbrand in einem mehrstöckigen Wohnhaus.

Frankfurt (ots) - Es wurde niemand verletzt.

Gegen 20.30 Uhr kam es zu einem Brand auf einem öffentlich zugänglichen Balkon im 9. Stock eines Wohnhauses. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Haus entstand Sachschaden.

Zwei Stunden später wurde erneut ein Brand an der Tatörtlichkeit gemeldet. Dieses Mal brannte ein Busch, welcher sich unmittelbar unterhalb des zuvor beschädigten Balkons befand. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.