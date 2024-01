(dr) Polizeibeamte des 13. Reviers führten in der Nacht von Montag auf Dienstag (02.

Frankfurt (ots) - Januar 2024) in Höhe der Theodor-Heuss-Allee Fahrzeugkontrollen durch und stellten dabei mehrere Verstöße fest. Unter anderem kam es zu zwei Festnahmen.



Schon für den ersten Autofahrer war um kurz nach 0:00 Uhr die Fahrt vorbei. Die Beamten zogen an der Kontrollstelle einen 34-jährigen Mann aus dem Verkehr, der mutmaßlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Nach Durchführung einer Blutentnahme durfte er wieder gehen.



Im weiteren Verlauf der Kontrollmaßnahmen fanden Beamte bei einem 19-jährigen Fahrgast, der per App einen Dienstleister zur Personenbeförderung in Anspruch genommen hatte, rund 5 Gramm Haschisch auf. Sie stellten das Rauschgift bei ihm sicher.



Gegen Ende der Kontrolle kam es zur Festnahme von zwei Fahrzeuginsassen eines Mietwagens. Zwei 31 und 43 Jahre alte Männer waren aufgrund des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet zur Fahndung ausgeschrieben. Einer von ihnen war polizeilich als Einbrecher bekannt. Beamte fanden im Fahrzeug zudem ein Brecheisen sowie zwei Funkgeräte auf. Für die Männer ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.



Die Bilanz nach der anderthalbstündigen Kontrollaktion: Eine Trunkenheitsfahrt, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwei Festnahmen nach Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz.