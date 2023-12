In der Nacht von Samstag (16.12.23) auf Sonntag (17.12.23), um kurz nach Mitternacht, ereignete sich ein schwerer Raub in einer Pizzeria am Südermarkt in Flensburg.

Flensburg (ots) - Ein bislang unbekannter maskierter Mann betrat kurz vor Ladenschluss die Räumlichkeiten, packte die Mitarbeiterin an den Haaren und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Er bedrohte die 26-Jährige, woraufhin diese schließlich der Aufforderung nachkam. Der Täter entnahm das Bargeld aus der Kasse und flüchtete in unbekannte Richtung.



Der Räuber wird wie folgt beschrieben:



-männlich -ca. 185 cm groß -hellbraune kurze Oversized Jacke mit

vielen Taschen -Kapuze tief ins Gesicht gezogen, maskiert mit dunklem

Tuch -kräftige, tiefe Stimme, sprach deutsch



Die Kriminalpolizei hat direkt nach der Tat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? Wer hat vor oder nach dem Raub den Mann in der Innenstadt/Südermarkt/Tatort beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 mit den Ermittlern des Kommissariats 7 in Verbindung zu setzen.