Am späten Donnerstagabend (14.12.23), gegen 23.25 Uhr, erschien ein 37-Jähriger auf der Wache des Polizeirevieres in Husum und gab an, vor ca. fünf Minuten im Rahmen eines versuchten Raubüberfalls u.a.

Husum (ots) - mit einem Messer verletzt worden zu sein.

Der Husumer habe sich im Parkhaus an seinem dort abgestellten PKW befunden, um etwas aus dem Kofferraum zu holen, als ihn plötzlich und unerwartet von hinten zwei männliche Personen angriffen. Einer hielt ihm den Mund zu, der andere hielt ihm ein Messer an die rechte Wange. Kurz darauf kam ein dritter Mann hinzu. Die Männer forderten die Herausgabe von Handy, Portemonaie und Autoschlüssel. Der 37-Jährige wehrte sich, es kam zu einer Schlägerei, wobei es ihm gelang, einem Angreifer einen kräftigen Faustschlag ins Gesicht zu verpassen, so dass dieser zu Boden ging. Einem anderen trat er außerdem so stark gegen den Fußknöchel, dass auch dieser stürzte. Anschließend flüchteten die drei Männer in Richtung der Rückseite des Parkhauses. Der 37-Jähriger erlitt Schnittverletzungen und durch mehrere Faustschläge Verletzungen im Gesicht und am Kopf und wurde nach der ersten Befragung im Husumer Klinikum erstversorgt.

Die Männer können nur vage beschrieben werden, da alle drei dunkel gekleidet waren und einen schwarzen Mundschutz trugen. Alle sprachen deutsch mit südosteuropäischem Akzent. Einer war ca. 185 cm groß und von kräftiger Statur.



Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieses versuchten Raubüberfalls übernommen und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den drei unbekannten Männern machen oder hat diese vor oder nach der Tat in Husum beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 bei den Ermittlern zu melden.