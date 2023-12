Bereits am Morgen des 12.12.2023, einem Dienstag, gegen 07:05 Uhr, kam es in Kappeln an der Kreuzung B 203/ K 57 (Ostseestraße) zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos.

Kappeln (ots) - Der Fahrer eines Nissan befuhr die B 203 in Fahrtrichtung Kappeln. Eine Skodafahrerin befuhr die Ostseestraße von Olpenitz kommend und beabsichtigte nach links auf die B 203 in Fahrtrichtung Eckernförde einbiegen. Auf der Kreuzung Ostseestraße/B203 kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entsteht ein erheblicher Sachschaden. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.



Da beide Autofahrer angaben, ihre Ampel hätte grün angezeigt, suchen die Ermittler des Polizeirevieres in Kappeln weitere Unfallzeugen die etwas zu dem Unfallhergang angeben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04642-96559100 zu melden. Vielen Dank!