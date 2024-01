In der Silvesternacht, 01.01.2024, kam es in List auf Sylt zu einer schweren Raubtat.

List auf Sylt (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 52-jährige Geschädigte zwischen 01:00 Uhr und 01:15 Uhr nach Hause und wurde im Treppenhaus vor seiner Wohnungstür von zwei männlichen Personen überrascht und auf den Parkplatz vor der Häuserzeile in der Listlandstraße gezogen. Dort soll der Mann geschlagen und ihm diverse Gegenstände entwendet worden sein. Während des Angriffes soll das Opfer mehrfach um Hilfe gerufen haben.



Die Täter konnten lediglich als männlich, ca.175-180 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben werden.



Die Kriminalpolizeistelle Sylt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen und Hinweisgeber, die im besagten Tatzeitraum eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Parkplatz vor der Geschäftszeile in der Listlandstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei unter 04651-7047-0 in Verbindung zu setzen.