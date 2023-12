In der Zeit von Dienstagnachmittag (26.12.23) bis Mittwochmorgen (27.12.23), besprühten bislang unbekannte Täter das Badehaus an der Badestelle "Burger Strand" in Brodersby-Goltoft mit den Tags "ALLY" und "VRIK" in silberner Farbe.

Brodersby (ots) - Die Gemeinde stellte Strafanzeige und Strafantrag und schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro. Die Polizeistation Böklund hat die Ermittlungen dieser Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 04623-9089920 zu melden. Vielen Dank!