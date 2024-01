Kurz nach Mitternacht am Montag, 01.01.2024, kam es in Struckum auf einer Wiese zum Brand eines Wohnwagens.

Struckum (ots) - Beim Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr befand sich der Wohnwagen in Vollbrand und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ob es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt oder um Fremdverschulden handelt, konnte bislang nicht geklärt werden.



Die Beamten der Kriminalpolizeistelle Husum haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, welche in der Neujahrsnacht an besagtem Wohnwagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden um Kontaktaufnahme unter 04841-830-0 gebeten.