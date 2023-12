Seit Donnerstagmittag, 12.35 Uhr, wird die 60-jährige Ute G.

Sylt, Niebüll, Husum (ots) - vermisst. Sie war zuletzt zusammen mit einer größeren Reisegruppe in Morsum am Bahnhof unterwegs. Es könnte sein, dass die Vermisste mit einem anderen Zug wieder aufs Festland gefahren ist, möglich ist aber auch, dass sie sich noch auf Sylt aufhält. Frau Ute G. hat eine geistige Beeinträchtigung und bedarf Unterstützung.



Frau Ute G. wird wie folgt beschrieben:



-ca. 150 cm groß und kräftig -graues, halblanges Haar, trägt eine

vermutlich eine Mütze -trägt einen blauen Mantel und einen schwarzen

Rucksack mit Aufdruck -vermutlich unterwegs mit einem dunkelblauen

Rollkoffer



Wer die Vermisste gesehen hat oder weiß wo sie sich aufhält, wird gebeten, umgehend das Polizeirevier in Westerland auf Sylt unter der Rufnummer 04651-70470 oder allgemein die Polizei über den Polizeiruf 110 zu kontaktieren.