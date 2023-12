Tödliche Verletzungen erlitt ein 33 Jahre alter Mercedesfahrer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.12.23) gegen 00.50 Uhr.

Oldersbek (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann die Kreisstraße 128 von der Ostenfelder Landstraße kommend in Richtung Oldersbek. Außerorts, kurz hinter einer leichten Linkskurve, verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben, hob ab und kollidierte anschließend mit mehreren Bäumen. Der Mercedes landete dabei auf dem Dach. Der 33-Jährige wurde in seinem PKW eingeklemmt und verstarb aufgrund der Schwere der Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die ersten Ermittlungen lassen darauf schließen, dass der Mann seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.



Die Fahrbahn musste für Aufräumarbeiten und Bergung des PKW bis zum Morgen voll gesperrt werden.