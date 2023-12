Am frühen Samstagabend (09.12.23), gegen 18.50 Uhr, befand sich eine 74-jährige Flensburgerin an der Bushaltestelle B2 am Twedter Plack.

Flensburg (ots) - Dort beabsichtigte sie die Linie 11 zu nutzen, um in Richtung Flensburg Weiche zu fahren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stolperte die Frau, beim Versuch in den Bus einzusteigen, über ihren mitgeführten Einkaufstrolley und kam zu Fall. Als der Linienbus die Haltestelle verließ, geriet der rechte Arm der Frau offenbar unter einen der hinteren Reifen des Busses. Als die Rettungskräfte vor Ort ankamen, sollen sich drei Männer bei der verletzten Frau aufgehalten haben, die den Unfallhergang womöglich zuvor beobachtet haben. Leider waren diese nicht mehr vor Ort, als die Polizei am Unfallort eintraf.



Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres bittet zur weiteren Unfallklärung diese Männer und ggfs. weitere Unfallzeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840. Vielen Dank!