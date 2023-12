Am Dienstagmorgen (07.12.23), gegen 07.00 Uhr, wurde auf dem Parkstreifen gegenüber einer Bäckerei in der Schulstraße der graue Jeep eines Bäckerkunden angefahren.

Böklund (ots) - Der Verursacher wurde von zwei Mädchen dabei beobachtet, wie er beim Zurücksetzen gegen das parkende Fahrzeug und anschließend davonfuhr. Die Mädchen begaben sich umgehend in die Bäckerei um dies zu melden und trafen dort auf den Halter des beschädigten Fahrzeugs. Ein Kennzeichen hatten sich die Mädchen zwar gemerkt, dieses womöglich aber nicht ganz richtig abgelesen.

Es soll sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Kastenwagen/Transporter gehandelt haben.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Der Verursacher/die Verursacherin und die beiden Mädchen/Zeuginnen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04623-90899215 oder per email Boeklund.PST@polizei.landsh.de bei den Ermittlern der Polizeistation in Böklund zu melden. Vielen Dank!