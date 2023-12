Zwei Fälle von Einmietbetrug können die Ermittler der Kripo Schleswig einem bislang unbekannten Mann bereits zuordnen.

Schleswig (ots) - Dieser hatte sich am 15.12.23 unter falschem Namen und falscher Berliner Adresse im Vorfeld online in einem Hotel in Schleswig eingebucht und bei der Ankunft am Nachmittag noch das Frühstück dazu gebucht. Am 18.12.23 fanden die Hotelmitarbeiter das gemietete Zimmer verlassen vor. Die Getränke aus der Minibar hatte der Betrüger geleert und eine Rechnung von mehreren hundert Euro nicht beglichen. Im Zimmer lag noch die Rechnung eines anderen Hotels in Eckernförde. Es stellte sich heraus, dass auch die Rechnung dieses Hotels, in dem der Gast zuvor eingecheckt hatte, nicht beglichen wurde.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:



-ca. 30-40 Jahre alt -ca. 1,90 m groß, normale, eher kräftige

Statur

- helles kurzes Haar



Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann weiterhin mit dieser Betrugsmasche unterwegs ist. Er ist laut ersten Ermittlungen vermutlich mit der Bahn in Schleswig angereist.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einmietbetrugs und nimmt Hinweise zu dem unbekannten Täter unter der Rufnummer 04621-840 entgegen.