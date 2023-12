LKR EM - BAB 5, zw.

Anschlussstellen FR-Nord und Teningen



Am 30.12.2023 kam es auf der BAB 5, Fahrtrichtung Karlsruhe, zwischen den Anschlussstellen Freiburg-Nord und Teningen zu einem Auffahrunfall mit insgesamt sechs Beteiligten Fahrzeugen und mehreren Verletzten.

Verkehrsbedingt mussten die vorausfahrenden Pkw-Führer ihr Tempo reduzieren. Hiernach kam es, vermutlich auf Grund zu geringen Abstandes, zu dem Verkehrsunfall.

Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und mehrere Abschleppunternehmen waren für ca. anderthalb Stunden im Einsatz. Zeitweise wurde der Verkehr einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Rasch bildete sich ein Rückstau über 6 km Länge.

Auch auf der gegenüberliegenden Fahrbahn verlangsamte sich der Verkehr auf Grund von Gaffern teilweise bis auf Schritttempo.

Nur eine Viertelstunde später kam es ca. einen Kilometer weiter südlich zu einem weiteren Auffahrunfall mit zwei Beteiligten Fahrzeugen und mehreren Verletzten. Wieder war die Unterschreitung des Mindestabstandes die mutmaßliche Unfallursache.

Wieder waren Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Abschleppunternehmen für ca. anderthalbstunden mit der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten beschäftigt, was erneut zu einem erheblichen Rückstau führte.



Die Ereignisse zeigen, wie wichtig die Einhaltung des Sicherheitsabstandes und eine an die Verkehrsverhältnisse angepasste Geschwindigkeit sind. In dem genannten Abschnitt kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen mit einem ähnlichen Hergang.



