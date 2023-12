Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstag, den 12.12.2023, gegen 20:30 Uhr.

Freiburg (ots) - Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 - Fahrtrichtung

Karlsruhe - unweit der Anschlussstelle Freiburg-Nord.



Die Polizei hatte zunächst über Notruf den Hinweis erhalten, dass ein Pkw sich

gedreht habe und im Graben liege.



Vor Ort stellte die Polizei zwei beschädigte Fahrzeuge fest. Beide Fahrzeuge

wiesen starke Beschädigungen auf - des Weiteren war ein Pkw zuvor in die

Mittelleitplanke gefahren, der andere Pkw war von der Fahrbahn abgekommen.



Bei der Kollision wurde eine Person leicht verletzt - an den beiden Fahrzeugen

entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.



Im Zusammenhang mit der Bergung der Fahrzeuge und den anschließenden

Reinigungsarbeiten kommt es bis voraussichtlich 00:00 Uhr zu

Verkehrsbeeinträchtigungen - der Verkehr wird momentan einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverlauf machen können. Die Unfallstelle befindet sich nach der Anschlussstelle Freiburg-Nord und Teningen.



Hinweise werden rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Freiburg erbeten, Tel.

0761 882 3100



PP FR, FLZ / MP