Vermutlich in der Nacht von Donnerstag, 14.12.2023 auf Freitag, 15.12.2023, schlug ein Unbekannter ein Fenster ein, um in die Betriebsräume des Klärwerkes in der Tullastraße zu gelangen.

Freiburg (ots) - Aus den Betriebsräumen wurde ein Laptop sowie einer kleinerer Münzgeldbetrag entwendet.