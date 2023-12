In dem Zeitraum zwischen Samstag, 16.12.2023, bis Dienstag, 26.12.2023, warfen Unbekannte ein Fenster ein um in der Straße "Kapellengrün" in ein Einfamilienhaus zu gelangen.

Freiburg (ots) - Das Haus wurde von den Unbekannten durchsucht. Hier ist noch nicht bekannt, was aus dem Haus entwendet wurde.



Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.