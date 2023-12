Am Dienstag, 05.12.2023, gegen 21.35 Uhr, wurde aus einem Pkw, welcher in der Bahnhofstraße stand, ein Rucksack entwendet.

Freiburg (ots) - Im Rahmen der Fahndung teilte gegen 22.00 Uhr ein Zeuge zwei verdächtige Personen mit, welche sich am Bahnhof aufhalten sollen. Die beiden Personen wurden einer Kontrolle unterzogen. Bei einem 16-jährigen Jugendlichen konnte der entwendete Rucksack festgestellt werden. Bei dem zweiten Kontrollierten, einem 20-jährigen Mann, konnte ebenfalls Diebesgut, welches sich zuvor in dem Rucksack befand, festgestellt werden. Die beiden Personen wurden zur Dienststelle mitgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Diebesgut wurde sichergestellt und an den Geschädigten ausgehändigt. Gegen den 16-Jährigen und den 20-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht eines Diebstahls eingeleitet.