Am Freitag, 22.12.2023, gegen 13.30 Uhr, fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen größeren Blumentrog, welcher vollständig zerstört wurde.

Freiburg (ots) - Der Unbekannte müsste von Bad Bellingen kommend in Richtung Hertigen gefahren sein. Aus hier nicht bekannten Gründen kam er in der Bellinger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte vor einem Hotel mit dem Blumentrog. Der Sachschaden am Blumentrog beträgt mehrere Hundert Euro.



Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 97780-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Das gesuchte Fahrzeug müsste im Frontbereich beschädigt sein.