Deutlich unter Alkoholeinfluss stehend überfuhr eine Autofahrerin am Dienstag, 02.01.2024, gegen 22:10 Uhr die Mittelinsel des Kreisverkehrs in der Gottenheimer Straße.

Freiburg (ots) - Hierbei wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Das Auto landete mit Frontschaden in einem angrenzenden Acker. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.



Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Den genauen Promillewert wird das Ergebnis der durchgeführten Blutentnahme zeigen.