Am Montagabend, 04.12.2023, gegen 17:30 Uhr, kam es an einem Einfamilienhaus in der Felsengasse im Münstertal zum Brand an einem Dachvorstand.

Münstertal (ots) - Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Münstertal konnte durch ihr schnelles Einschreiten einen größeren Schaden verhindern.

Nach derzeitigem Sachstand wird davon ausgegangen, dass sich Asche in einer Plastiktonne erneut entzündete und so den Brand auslöste.

Die Höhe des Sachschadens wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.



Der Polizeiposten Staufen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



RM / PK