Am Sonntag, 09.11.2024, gegen 04:50 Uhr, kam es zum Brand einer Einkaufswagenbox in der Auwaldstraße in Freiburg-Landwasser.

Freiburg (ots) - Der Unterstand beim REWE-Markt brannte vollständig ab. Das Feuer drohte auf benachbarte Gebäude überzugreifen. Die örtliche Feuerwehr wurde umgehend alarmiert und konnte den Brand erfolgreich löschen. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro.



Die genaue Ursache des Vorfalls ist derzeit noch ungeklärt.



Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.



