Am Samstag, 16.12.2023 gegen 01:40 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in die Stadthalle in der Jahnstraße eingebrochen.

Freiburg (ots) - Die Täter verschafften sich durch einen Seiteneingang unberechtigt Zugang zu der Halle, brachen dort mehrere Türen auf und entwendeten DJ-Equipment in Höhe von ca. 6200 Euro.



Das Polizeirevier Breisach bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Tel. 07667 9117-0 zu melden.