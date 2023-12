An der örtlichen Bäckerei am Gutgesellentorplatz fuhr am Mittag des 21.12.2023 zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug.

Freiburg (ots) - Hierdurch wurde der Kotflügel vorne links beschädigt. Der Unfallverursacher verließ mutmaßlich mit einem blauen Fahrzeug die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise zum Unfallgeschehen und zum blauen Verursacherfahrzeug werden an das Polizeirevier Breisach unter Tel. 07667/91170 erbeten.