Am Dienstagmorgen, 12.12.2023, kam es im Zeitraum zwischen 06:50 Uhr und 07:10 Uhr auf der B31 bei Breisach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein LKW beschädigt wurde.

Freiburg (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der LKW die B31 zwischen dem Kreisverkehr in Breisach und Hochstetten, in Richtung Autobahn, als ein entgegenkommendes Fahrzeug den linken Außenspiegel des LKW touchierte.



Aufgrund des Streifvorgangs mit dem Außenspiegel ging zusätzlich das Fenster der Fahrerseite zu Bruch.



Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.



Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.



Aufgrund des Schadenbildes könnte die Beschädigung am LKW durch ein größeres Fahrzeug, möglicherweise durch einen Transporter oder einen LKW, verursacht worden sein.



Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882 3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten Fahrzeug machen können.