Am Donnerstag, 21.12.2023, erreichten die Polizei Hinweise über den Arbeitgeber, dass einer seiner Paketzusteller nicht mehr telefonisch erreichbar sei und er ihn aufgrund dessen als vermisst melden wollte. Als das abgestellte Zustellfahrzeug in Breisach durch die Polizei aufgefunden wurde, konnte festgestellt werden, dass einige Pakete der Lieferung geöffnet und der Inhalt teilweise entwendet wurde. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 22-Jährigen Mann rumänischer Staatsangehörigkeit, welcher bereits mehrfach einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Freiburg (ots) - Die Pakete waren zur Auslieferung im Raum Albbruck, Dogern bestimmt.

Die genaue Anzahl der betroffenen Pakete und die Anzahl der Geschädigten sind bislang nicht abschließend bekannt.