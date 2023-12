Beim Abbiegen von der Bundesstraße 3 auf die Autobahnauffahrt Eimeldingen übersah am Dienstag, 26.12.2023, gegen 12.20 Uhr, eine 21-jährige Pkw-Fahrerin eine entgegenkommende 37-jährige Pkw-Fahrerin.

Freiburg (ots) - Alle Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Die 21-Jährige befuhr die Bundesstraße 3 von Binzen kommend und wollte an der Anschlussstelle Eimeldingen auf die Autobahn A 98 in Richtung Weil am Rhein auffahren. Dabei übersah sie die ihr auf der Bundesstraße 3 entgegenkommende 37-jährige Pkw-Fahrerin, welche noch versuchte auszuweichen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 21-Jährige sowie ihr 17-jährige Mitfahrerin, die 37-Jährige sowie ihre 35-jährige Mitfahrerin und ein 4-jähriges Kind wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.