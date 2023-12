In Müllheim kam es am Mittwoch, den 13.12.2023, zwischen 00:35 Uhr und 07:25 Uhr in der Kirchgasse zu einem Einbruch in den Kindergarten Wunderfitz.

Müllheim (ots) - Die unbekannte Täterschaft gelangte durch ein gewaltsam aufgehebeltes Fenster in das Gebäude. Dort wurden unter anderem eine Bürotür aufgebrochen und sämtliche Schränke durchsucht.

Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts; es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.



Gesucht werden Zeugen, welche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kirchgasse und dem umliegenden Innenstadtbereich gemacht haben oder anderweitige Hinweise auf die Täterschaft geben können.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel. 07631/1788-0 zu melden.



RM/LG