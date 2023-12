Am Samstagmorgen, 09.12.2023, gegen 3.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer die Waldkircher Straße (L 107) in Fahrtrichtung Oberprechtal. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Schwer verletzt wurde in eine Klinik eingeliefert.

Freiburg (ots) - Fahrerlaubnisrechtliche und zulassungsrechtliche Überprüfungen dauern noch an.