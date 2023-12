Am Freitag, 08.12.2023, um 16:03 Uhr, kam es in Emmendingen, Freiburger Straße, Einmündung zur Kaiserstuhlstraße, zur Sachbeschädigung an einem Pkw.

Freiburg (ots) - Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, befuhr die Geschädigte mit ihrem Pkw (Renault, Clio, Farbe Blau), die Freiburger Straße aus der Innenstadt herkommend zur Kaiserstuhlstraße. Auf Grund des stockenden Straßenverkehrs musste die Dame verkehrsbedingt anhalten.



Während die Dame auf ihre Weiterfahrt wartete, kam von hinten eine männliche Person mit Rennrad angefahren und trat der Geschädigten völlig grundlos mit dem Fuß gegen die Pkw-Türe der Fahrerseite. Durch diesen Tritt entstand am Pkw ein Sachschaden in der Höhe von ca. 2.000,00 Euro. Im Anschluss fuhr der Rennradler in unbekannte Richtung davon.



Der Fahrer des Rennrades wird wie folgt beschrieben:

Männlich; Schlank; Bekleidet mit schwarzen enganliegenden Hosen, blauer Windjacke und Fahrradhelm in einer hellen Farbe.



Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.



OW/RE



SK/FLZ