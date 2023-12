null.

Freiburg (ots) - Im Zeitraum Samstag, 23.12.2023, 21:30 Uhr bis 21:50 Uhr, kam es in Emmendingen, Karl-Bautz-Straße, auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Einkaufsmarktes, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.



Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde an einem geparkten Mercedes-Benz, Modell ML, Farbe Grau, die Türe des Fahrers sowie des Beifahrers mittels einem unbekannten Gegenstand zerkratzt.



Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe des Haupteinganges.



An dem betroffenen Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,00 Euro.



Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.



OW/RE - FLZ PPFR