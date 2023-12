Am Dienstagmorgen, 05.12.2023, kam es gegen 09:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Karl- Friedrich- Straße in Emmendingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein roter Kleinwagen beim Ausparken einen geparkten PKW touchierte. Da beide Unfallbeteiligten zunächst keinen Schaden an ihrem jeweiligen Fahrzeug feststellen konnten, wurde die Unfallörtlichkeit einvernehmlich verlassen. Im Laufe des Nachmittags meldete sich der geschädigte Fahrzeugführer beim Polizeirevier in Emmendingen, da er nachträglich offenbar doch eine Beschädigung an seinem Fahrzeug festgestellt hatte.

Emmendingen (ots) - Das Polizeirevier in Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) bittet den Unfallbeteiligten, sich zur Schadensregulierung bei der Polizei zu melden.