In den frühen Morgenstunden des 18.12.2023, kam es gegen 06.10 Uhr, auf der BAB A98 zwischen den Ausfahrten Lörrach-Ost und Lörrach Mitte, in Fahrtrichtung Weil am Rhein, zu mehreren Verkehrsunfällen.

Freiburg (ots) - Witterungsbedingt ereigneten sich mehrere Auffahr- und Folgeunfälle, wobei nach aktuellem Stand eine Person verletzt wurde.



Die Einsatz- und Rettungskräfte sind vor Ort. Für die betroffene Fahrstrecke besteht eine Vollsperrung, verkehrslenkende Maßnahmen sind eingeleitet.



PP FR, FLZ/TB



Stand 18.12.2023, 06:45 Uhr