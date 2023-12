Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Lenzkirch;] Am Mittwoch, 6.

Freiburg (ots) - Dezember 2023, gegen 11.00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die B315 von Lenzkirch kommend in Fahrtrichtung Saig. Hierbei kam dieser in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 29-jährigen Lkw-Fahrer. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn konnte eine 27-jährige Pkw-Fahrerin, welche sich hinter dem Lkw befand, nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den verunfallten Lkw auf.



Alle drei Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Durch den Aufprall brannte ein Pkw, sowie die Motorhaube des Lkw völlig aus.



Die Fahrzeuge wurden durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.



Für die Dauer der Bergungsarbeiten ergaben sich Verkehrsbehinderungen, da die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden musste.



Die Feuerwehr Lenzkirch und Ortsteile war mit ca. 40 Personen vor Ort.

Aufgrund von Ölverschmutzungen auf der Fahrbahn, mussten diese durch ein örtliches Reinigungsunternehmen beseitigt werden.