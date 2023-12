Nachdem der 76 Jahre alte Fußgänger am 27.

Freiburg (ots) - November 2023 von einer Autofahrerin erfasst wurde, erlag er am Samstag, 23. Dezember, in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.



Ursprungsmeldung vom 28.11.2023:



Schwer verletzt worden ist ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am 27.11.2023 in Freiburg.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog eine Pkw-Fahrerin gegen 16.50 Uhr von der Stadtstraße kommend nach links in die Sebastian-Kneipp-Straße ein. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem 76-jährigen Fußgänger, der offenbar zu diesem Zeitpunkt die Sebastian-Kneipp-Straße gequert hatte. Der Fußgänger wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.



Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt, Zeugen werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761 882 3100, in Verbindung zu setzen.