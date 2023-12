Das Feuer ist unter Kontrolle.

Der Löscheinsatz dürfte allerdings noch länger andauern. Die dort untergebrachte Kindergartengruppe und die Erzieher blieben alle unverletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in einer nahe gelegene Halle untersucht und versorgt. Beim noch andauernden Einsatz zog sich ein Feuerwehrmann eine leichte Beinverletzung zu. Der Gebäudeteil, in dem der Kindergarten untergebracht ist, wurde komplett zerstört, das gesamte Gebäude schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hunderttausend Euro. Starke Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des THW und der Polizei sind im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Erstmeldung:



Am Dienstag, 19.12.2023, kurz nach 11:00 Uhr, wurde ein Brand in einem Kindergarten in einem Ortsteil von St.Blasien gemeldet. Das Gebäude befindet sich im Vollbrand. Nach dem jetzigen Kenntnisstand befinden sich keine Personen mehr im Gebäude. Der Rettungs- und Löscheinsatz dauert an. Es wird nachberichtet.