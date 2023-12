Einen Polizeieinsatz ausgelöst hat ein mit einem Taschenmesser bewaffneter Mann in der Freiburger Innenstadt am Donnerstagabend, 07.12.2023.

Freiburg (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es in einem Drogeriemarkt in der Kaiser-Joseph-Straße kurz vor dem Polizeieinsatz zu einem Ladendiebstahl durch eine 25-jährige Frau. Ein Ladendetektiv verfolgte die Frau und konnte sie gegen 19.50 Uhr im Bereich Franziskanerstraße stellen. Daraufhin soll der 35-jährige Mann, bei dem es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um den Partner der Frau handelt, dazugekommen und den Ladendetektiv mit einem aufgeklappten Taschenmesser bedroht und aufgefordert haben, die Frau gehen zu lassen.



Der Mann konnte mithilfe von Passanten festgehalten und wenig später durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Verletzt wurde dabei nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der 35-jährige Iraker ist in der Vergangenheit bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen ihn wird nun ermittelt.



Die mutmaßliche Ladendiebin konnte zunächst flüchten, stellte sich jedoch noch am selben Abend der Polizei, um sich nach dem Verbleib des 35-Jährigen zu erkundigen. Bei ihr wurde mutmaßliches Diebesgut aufgefunden.



oec