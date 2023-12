Am Montagvormittag, 18.12.2023, haben sich zahlreiche Landwirte mit ihren Schleppern am Europa-Park-Stadion in Freiburg zu einer nicht angemeldeten Versammlung getroffen.

Freiburg (ots) - Der Konvoi mit zeitweise rund 140 Traktoren setzte sich am Vormittag vom Stadion aus in Richtung Sankt Peter in Bewegung. In Stegen wurden die Traktoren gesammelt und einer Delegation von rund 30 Traktoren wurde die Weiterfahrt nach St. Peter ermöglicht, wo Demonstrationsteilnehmern und Traktoren Versammlungsflächen zugewiesen wurden.



Weitere rund 70 Traktoren, die sich im Bereich Schopfheim und Oberes Wiesental versammelt hatten, wurden am Nachmittag über den Feldbergpass in Richtung Stegen begleitet. Eine Durchfahrt der Teilnehmer nach Sankt Peter erfolgte nicht.



Ein weiterer nicht angemeldeter Konvoi aus zeitweise rund 90 Traktoren bewegte sich am Nachmittag unter Polizeibegleitung über die B3 bei Herbolzheim. In Emmendingen löste sich der Konvoi am Abend auf.



Die Polizei war im Einsatz, um einen sicheren Verlauf der nicht angemeldeten Kundgebungen zu gewährleisten. Aufgrund der Länge der langsam fahrenden Konvois kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



Besondere Vorkommnisse ergaben sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Von mehreren Personen wurden die Personalien erhoben. Ob die Personen wegen Durchführung einer nicht angemeldeten Versammlung angezeigt werden, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei klären.



Stand: 20.45 Uhr



Oec