27.12.2023 - 23:20 Uhr:

Freiburg (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Freiburg-Nord beabsichtigte die

Kontrolle eines Pkw-Fahrers, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit

auf der Lembergallee unterwegs war.



Der Kontrollaufforderung durch die Polizei wurde nicht Folge geleistet. Der Pkw

fuhr beschleunigt davon. Den Kreuzungsbereich Mooswaldallee / Hans-Bunte-Straße

überfuhr der Pkw-Fahrer bei rot.



Die Verfolgungsfahrt zog sich sodann durch Teile von Gundelfingen mit einem

weiteren Rotlichtverstoß in der Industriestraße / Vörstetter Straße über die B 3

und B 294 bis nach Waldkirch-Suggental und schließlich nach Denzlingen,

insgesamt über 13 Kilometer.



In Denzlingen endete die Fahrt - zwei Insassen konnten den Pkw verlassen und zu

Fuß flüchten.



Während der Verfolgungsfahrt wurden von dem Pkw Geschwindigkeiten von etwa 180

km/h erreicht - innerorts zwischen 70 und 80 km/h. Teilweise musste seitens der

Polizei der Abstand aus Gründen der Verkehrssicherheit reduziert werden.



Die anschließende Fahndung nach den flüchtenden Personen verlief ohne Erfolg -

der betreffende Pkw wurde sichergestellt.



Die Polizei schließt nicht aus, dass auf der Fahrtstrecke Verkehrsteilnehmer

gefährdet wurden - diese werden gebeten sich zu melden. Zeugen werden ebenfalls

gebeten, sich zu melden.



Die Polizei ermittelt u.a. wegen des Straftatbestandes "Verbotene

Kraftfahrzeugrennen".



Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen BMW der 3er-Serie. Möglicherweise

fiel dieser auch schon zuvor in Freiburg auf.



Hinweise werden rund um die Uhr an das Polizeirevier Freiburg-Nord unter 0761

882 4221 oder tagsüber zu den Bürozeiten an den Polizeiposten FR-Zähringen, Tel.

0761 120710, erbeten.



PP FR, FLZ / MP