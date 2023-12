Am Montagmorgen, 4.

Freiburg (ots) - Dezember 2023, ereignete sich auf der A5 in Freiburg im Breisgau ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von circa 7.000 Euro entstand.



Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 18 Jahre alter VW-Fahrer gegen 7.30 Uhr auf der rechten Spur in Richtung Basel unterwegs und wollte die Autobahn an der Ausfahrt Freiburg-Mitte verlassen. Als er verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies der nachfolgende 20-jährige Fahrer eines BMW offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf.



Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.