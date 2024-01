Am Montag, 1. Januar 2024, gegen 1.45 Uhr hat eine größere Gartenhütte auf der Kleingartenanlage an der Fischermatte in Freiburg-Betzenhausen gebrannt.

Freiburg (ots) - Die Gartenhütte wurde von einer 89-jährigen Frau dauerhaft bewohnt.



Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen.



Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt, dürfte aber mehrere Zehntausend Euro betragen.