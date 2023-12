Am Mittwoch, 27.

Freiburg (ots) - Dezember 2023, gegen 17.20 Uhr hat sich in der Schwarzwaldstraße in Freiburg-Wiehre ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn ereignet.



Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete der 28 Jahre alte Radfahrer eine Rotlicht zeigende Ampelanlage auf Höhe der Haltestelle Brauerei Ganter. Als er die Gleise querte, wurde er von einer Straßenbahn der Linie 1 (Littenweiler-Landwasser) erfasst.



Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.



Während der Unfallaufnahme nahm die Polizei Alkoholgeruch bei dem Radfahrer wahr. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.