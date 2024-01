Am Montagabend, 1. Januar 2024, ist es in einem Wohngebäude in der Carl-Mez-Straße in Freiburg-Haslach zu einem Brand gekommen.

Freiburg (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Feuer gegen 20.30 Uhr in einem Kellerraum aus.



Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand recht schnell löschen. Eine Bewohnerin des Hauses wurde nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei circa 50.000 Euro.



Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.