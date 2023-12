Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, gegen 20 Uhr ist es in der Waldkircher Straße, kurz nach der Haltestelle Eugen-Martin-Straße, in Freiburg zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn der Linie 2 "Günterstal" und einem Pkw gekommen.

Freiburg (ots) - Verletzt wurde offenbar niemand, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden.



Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine Rotlicht zeigende Ampel missachtet. Die Angaben der Unfallbeteiligten sind jedoch unterschiedlich.



Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761/882-4221) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Hergang beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können.