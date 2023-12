Am Mittwochabend, 27.

Freiburg (ots) - Dezember 2023, hat die Polizei einen 28 Jahre alten Mann in Freiburg vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.



Einsatzkräfte kontrollierten den Mann gegen 19 Uhr am Stühlinger Kirchplatz, nachdem dieser sich auffällig verhalten hatte. Hierbei leistete der Tatverdächtige erheblichen Widerstand, wodurch zwei Polizisten leicht verletzt wurden.



Bei der Durchsuchung des 28-jährigen Gambiers stellte die Polizei 4,2 Gramm Kokain, 13,5 Gramm Haschisch, 25,9 Gramm Amphetamine und 67 Ecstasy-Tabletten fest. Außerdem wurden Bargeld und ein Einhandmesser aufgefunden.



Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.