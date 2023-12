Am Dienstagabend, 26.

Freiburg (ots) - Dezember 2023, hat sich in der Hermannstraße in Freiburg ein Verkehrsunfall ereignet.



Nach derzeitigen Erkenntnissen streifte ein unbekannter Autofahrer gegen 19.50 Uhr einen auf dem Parkstreifen geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.



Ein aufmerksamer Passant beobachtete den Unfall und hinterließ dem Geschädigten das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs auf einem handgeschriebenen Zettel, welchen er am beschädigten Pkw anbrachte.



Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1500 Euro.



Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und Verursacher geben können. Insbesondere der unbekannte Passant möge sich als Unfallzeuge mit der Polizei in Verbindung setzen.