Am Mittwochmittag, 13.12.2023, gegen 12:45 Uhr, ging bei der Polizei in Freiburg ein Telefonat mit dem Hinweis auf eine Bedrohungslage am Hauptbahnhof Freiburg ein, weshalb umgehend Kräfte der Landes- sowie Bundespolizei zum Einsatz kamen.

Freiburg (ots) - Der Anschlussinhaber konnte schnell ermittelt und an seiner Wohnanschrift in Thüringen von der dortigen Polizei angetroffen werden.



Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht.



Die genaue Abklärung des Sachverhalts ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



