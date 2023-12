Am 01.12.2023, gegen 13:20 Uhr, kam es in der Basler Straße, kurz vor der Kreuzung Basler Straße / Merzhauser Straße in Freiburg im Breisgau, zu einem Verkehrsdelikt zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Freiburg (ots) - Die Fußgängerin lief mit ihrer 9-jährigen Tochter auf dem Gehweg in Richtung der Kreuzung, als plötzlich ein weißer Ford Focus die im Stau stehenden Fahrzeuge rechts überholte und hierbei den Gehweg für den Überholvorgang nutzte.



Beim Vorbeifahren an der Fußgängerin streifte der Pkw die Tasche der Fußgängerin. Zu einem Personenschaden kam es hierbei nicht.



Im Anschluss hielt der Pkw kurz an der Kreuzung, bevor der Pkw bei bestehender Rotphase nach rechts in die Merzhauser Straße abbog.



Zeugen des Vorfalls oder weitere Geschädigte der rücksichtslosen Fahrweise des Pkw werden darum gebeten, sich rund um die Uhr telefonisch beim Polizeirevier Freiburg-Süd, Tel, 0761 882 4421, zu melden.



RFS, MH



PP FR, FLZ / MP