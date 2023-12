In der Nacht von Samstag, 16.12.2023, auf Sonntag, 17.12.2023, kam es dreimal in der Sundgauallee, einmal in der Elsässer sowie einmal in der Egonstraße zu Einbruchsdelikten in Geschäfte.

Freiburg (ots) - Vorwiegend wurden hierbei Glasscheiben beschädigt.



Ob und in welcher Höhe es zum Diebstahlschaden kam sowie ob es Tatzusammenhänge gibt, bedarf der weiteren polizeilichen Ermittlungen.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich telefonisch beim Polizeirevier Freiburg-Nord unter 0761 882-4221 zu melden.