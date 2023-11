Freiburg-Stühlinger: Am 29.11.2023 gegen 14 Uhr wurde ein Fußgänger im Bereich des Brunnens auf dem Stühlinger Kirchplatz von zwei Personen in bedrohlicher Weise zur Herausgabe seiner Jacke sowie seiner Armbanduhr aufgefordert.

Freiburg (ots) - Trotz seiner Hilferufe an die vor Ort anwesenden Personen musste der Mann alleine mit der Situation umgehen, weshalb er sich der Forderung beugte. Hierdurch kam es für ihn zu einem finanziellen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.



Im Anschluss nahm der geschädigte Fußgänger die Verfolgung der flüchtenden Täter auf und erreichte dadurch, dass ein 28-jähriger Tatverdächtiger algerischer Staatsangehörigkeit am Hauptbahnhof durch Kräfte des Polizeireviers Freiburg-Nord vorläufig festgenommen werden konnte.



Der weitere Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- dunkler Teint

- ca. 180 cm

- schlank

- weißer Kapuzenpullover

- blaue Jeans



Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0761 882-2880 zu melden.